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    Под председательством президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ 11 января под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития 2018 года и предстоящим задачам

    Как сообщает Report, глава государства выступил на заседании со вступительной речью.

    Затем выступили министр финансов Самир Шарифов, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехдиев.

    После президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.

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