Под председательством президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ 11 января под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития 2018 года и предстоящим задачам

Как сообщает Report, глава государства выступил на заседании со вступительной речью.

Затем выступили министр финансов Самир Шарифов, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехдиев.

После президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.