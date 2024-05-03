Министр: На COP29 обещанные на климатическое финансирование миллиарды должны превратиться в триллионы

Предстоящая в Баку конференция COP29 обозначена как финансовая, потому что именно на ней миллиарды должны будут превратиться в триллионы.

Предстоящая в Баку конференция COP29 обозначена как финансовая, потому что именно на ней миллиарды, обещанные на борьбу с климатическими изменениями, должны будут превратиться в триллионы.

Как передает Report, об этом министр окружающей среды, лесного хозяйства и изменения климата Бангладеш Сабер Хоссейн Чоудхури заявил в ходе мероприятия "Дорожная карта эволюции АБР: Обновление к Стратегии- 2030" в рамках 57-го ежегодного собрания АБР в столице Грузии.

"У нас есть новая коллективная количественная цель по климатическому финансированию, которая, как предполагается, начнется с 2025 года",- сказал он.

Министр также затронул вопрос адаптации: "Почему адаптация становится еще более важной? Потому что теперь у нас есть новый Фонд потерь и ущерба в процессе РКИК ООН. Итак, первые 10 лет Конференции сторон были посвящены смягчению климатических последствий, последующие - адаптации".

По его словам, затем все поняли, что сделали недостаточно и того, и другого. И теперь речь идет о потерях и ущербе. "Мы не хотим, чтобы все сводилось к этому. Поэтому чем эффективнее адаптация, чем больше ресурсов будет выделено на это, тем меньше будет бремя потерь и ущерба”,- добавил он.

Отметим, что в ноябре этого года Азербайджан примет 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29). Одной из основных тем конференции станет вопрос финансирования борьбы с изменением климата.