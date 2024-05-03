Азиатский фонд развития пополнен на 5 млрд долларов

Доноры и Азиатский банк развития (АБР) приняли решение о пополнении Азиатского фонда развития (крупнейший источник грантов АБР для операций в беднейших и наиболее уязвимых развивающихся странах-членах) на 5 млрд долларов для поддержки наиболее уязвимых сл

Доноры и Азиатский банк развития (АБР) приняли решение о пополнении Азиатского фонда развития (крупнейший источник грантов АБР для операций в беднейших и наиболее уязвимых развивающихся странах-членах) на 5 млрд долларов для поддержки наиболее незащищенных слоев населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, об этом на пресс-конференции заявил президент Азиатского банка развития Масацугу Асакава.

Данное обязательство было принято в ходе 57-го ежегодного заседания АБР в столице в Грузии.

Азиатский фонд развития пополняется каждые 4 года, и ADF14 - это тринадцатое пополнение с момента создания фонда.

ADF14 примерно на 22% превышает сумму в 4,1 млрд долларов, доступную в рамках ADF13.

"Гранты важны как никогда, поскольку наши беднейшие и наиболее уязвимые члены стремятся обратить вспять недавние неудачи в области развития и принять срочные меры для борьбы с климатическим кризисом",- сказал президент АБР Масацугу Асакава.

Программа ADF14 продолжит играть важнейшую роль в содействии адаптации к изменению климата и снижению риска бедствий.

Более 2,5 млрд долларов или 51% от суммы пополнения будут профинансированы за счет взносов доноров, включая двух новых: Грузию и Армению.