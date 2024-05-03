Фарид Ахундов: Азербайджанский рынок капитала уже созрел для IPO

В Азербайджане рынок для проведения первичного публичного размещения (IPO) акций уже созрел.

В Азербайджане рынок для проведения первичного публичного размещения (IPO) акций уже созрел.

Об этом сообщил Report председатель Наблюдательного совета Бакинской фондовой биржи (БФБ) Фарид Ахундов.

"Компании об этом уже начинают задумываться, и наша задача состоит в том, чтобы поддержать их выход на рынок, подготовить к этому процессу. Условия для выхода на IPO сложные, но с желающими мы можем начать обсуждение условий. В первую очередь, компании должны быть прибыльными, иметь хорошее управление, стратегию будущих перспектив для инвесторов и быть готовыми публично работать с миноритарными акционерами. Не каждая компания сегодня это может себе позволить и, знает, как это делать", - сказал Ф. Ахундов.

По его мнению, традиционно финансовый сектор может быть пионером на рынке IPO.

Для выхода на IPO для госпредприятий, согласно международной практике, имеются ограничения. К примеру, по его словам, в Узбекистане государство выставило на IPO 2% акций находящихся на его балансе предприятий [сформирован список из 40 крупных предприятий для IPO, в рамках которого населению планируется предложить около 2% акций], "Узтелеком" также выставил на продажу пакет в 2%, в который вложились 11 тысяч инвесторов.

"Частные компании сами определяют свою политику для публичного размещения своих акций, это может быть и 10-20-30%", - добавил Ф.Ахундов.

Ссылаясь на подписанное в августе 2023 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжение о мерах по привлечению частных инвестиций в крупные государственные компании, предприятия, он сказал, продажа акций госкомпаний, в зависимости от решения государства могут быть осуществлены через фондовую биржу: "Мы заинтересованы в том, чтобы этот процесс прошел через биржу".

Согласно распоряжению, в список включены 8 банков, компаний и предприятий: ОАО «Международный банк Азербайджана» (ABB, крупнейший банк страны), ООО «Bakı Telefon Rabitəsi», ООО "Aztelekom", ЗАО "Каспийское морское пароходство" (ASCO), ЗАО "AzerGold", ПО "Азерхимия" (Завод Этилен-Пропилен), Карбамидный завод и Метанольный завод.

"Среди них ABB - наиболее опытная с точки зрения публичного размещения акций через биржу, с ним возможно это осуществить. Другие предприятия не имеют опыта, потому государство может принять, как подготовиться к этому процессу. Будет ли продажа акций этих государственных предприятий, банка и компаний через рынок капитала или нет должно решаться государством", - сказал Ф,Ахундов.

Отметим, что предложения о мерах по привлечению частных инвестиций в крупные государственные компании и предприятия должны быть представлены в Администрацию президента Азербайджана до конца 2024 года.

Стоит отметить, что IPO могут привести к росту рынка акций, который в последние годы снизился до минимума. При этом усиление просвещения в этой области среди инвесторов и местных компаний играет исключительную роль в увеличении объема операций на финансовых рынках.

Согласно статистике БФБ, если в 2017 году рынок акций Азербайджана составлял 5,2% от общего рынка ценных бумаг, то его доля снизилась до 0,33% по итогам первого квартала 2024 года. Местный рынок акций в 2027 году составлял 82,7% рынка корпоративных ценных бумаг, в этом году всего лишь 1,6%.