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    Валютные резервы Азербайджана сократились почти на 3 млрд долларов

    В четвертом квартале прошлого года валютные резервы ГНФАР и ЦБА сократились

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ На 1 января этого года валютные резервы Азербайджана составили 37 121,4 млн долларов США. Как сообщает Report, из них 33,147 млн долларов или 89,29% приходятся на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 3 974,4 млн долларов или 10,71% - Центробанка Азербайджана (ЦБА).

    В четвертом квартале прошлого года валютные резервы страны сократились на 2 833,4 млн долларов или 7,09%. За последние 3 месяца наблюдается сокращение объема валютных резервов ГНФАР на 2 675,1 млн долларов или 7,47%, ЦБА на 158,3 млн долларов или 3,83%.

    Отметим, что в 2016 году совокупные валютные резервы Азербайджана сократились на 1 469,4 млрд долларов или 3,81%.


    		 Валютные резервы ГНФАР (млн долларов США) Валютные резервы ЦБА (млн долларов США) Совокупные валютные резервы Азербайджана (млн долларов США)
    01.01.2017 33 147,0 3 974,4 37 121,4
    01.10.2016 35 822,1 4 132,7 39 954,8
    01.07.2016 35 117,9 4 283,9 39 401,8
    01.04.2016 34 246,0 4 065,8 38 311,8
    01.01.2016 33 574,1 5 016,7 38 590,8
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