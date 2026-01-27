Валютные резервы Азербайджана превысили 85 млрд долларов
- 27 января, 2026
- 11:18
Стратегические валютные резервы Азербайджана по состоянию на 1 января 2026 года составили 85 млрд 56,4 млн долларов США.
Как сообщает Report, 86,5% этой суммы или 73 млрд 541,5 млн долларов приходится на долю Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), а 13,5% или 11 млрд 514,9 млн долларов - на долю Центрального банка Азербайджана.
В четвертом квартале текущего года валютные резервы страны увеличились на 3 млрд 584,2 млн долларов или на 4,4%. При этом валютные резервы ГНФАР выросли на 3 млрд 379,8 млн долларов (4,8%), а резервы Центрального банка - на 204,4 млн долларов (1,8%).
За последний год валютные резервы Азербайджана увеличились на 14 млрд 165,5 млн долларов или на 19,8%. В частности, валютные резервы ГНФАР выросли на 13 млрд 510,1 млн долларов (22,5%), а резервы Центрального банка - на 555,4 млн долларов (5,1%).
|
Валютные резервы ГНФАР, млн долларов США
|
Валютные резервы ЦБА, млн долларов США
|
Валютные резервы Азербайджана, млн долларов США
|
01.01.2026
|
73 541,5
|
11 514,9
|
85 056,4
|
01.10.2025
|
70 161,7
|
11 310,5
|
81 472,2
|
01.07.2025
|
66 515,6
|
11 153,9
|
77 669,5
|
01.04.2025
|
62 740,2
|
11 026,5
|
73 766,7
|
01.01.2025
|
60 031,4
|
10 959,5
|
70 990,9