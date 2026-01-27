Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Валютные резервы Азербайджана превысили 85 млрд долларов

    Финансы
    • 27 января, 2026
    • 11:18
    Валютные резервы Азербайджана превысили 85 млрд долларов

    Стратегические валютные резервы Азербайджана по состоянию на 1 января 2026 года составили 85 млрд 56,4 млн долларов США.

    Как сообщает Report, 86,5% этой суммы или 73 млрд 541,5 млн долларов приходится на долю Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), а 13,5% или 11 млрд 514,9 млн долларов - на долю Центрального банка Азербайджана.

    В четвертом квартале текущего года валютные резервы страны увеличились на 3 млрд 584,2 млн долларов или на 4,4%. При этом валютные резервы ГНФАР выросли на 3 млрд 379,8 млн долларов (4,8%), а резервы Центрального банка - на 204,4 млн долларов (1,8%).

    За последний год валютные резервы Азербайджана увеличились на 14 млрд 165,5 млн долларов или на 19,8%. В частности, валютные резервы ГНФАР выросли на 13 млрд 510,1 млн долларов (22,5%), а резервы Центрального банка - на 555,4 млн долларов (5,1%).

    Валютные резервы ГНФАР, млн долларов США

    Валютные резервы ЦБА, млн долларов США

    Валютные резервы Азербайджана, млн долларов США

    01.01.2026

    73 541,5

    11 514,9

    85 056,4

    01.10.2025

    70 161,7

    11 310,5

    81 472,2

    01.07.2025

    66 515,6

    11 153,9

    77 669,5

    01.04.2025

    62 740,2

    11 026,5

    73 766,7

    01.01.2025

    60 031,4

    10 959,5

    70 990,9
