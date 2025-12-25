Валютные резервы Азербайджана достигли почти $84 млрд

Стратегические валютные резервы Азербайджана с начала года увеличились на 12,6 миллиарда долларов США (+17,7%) и составили $83,6 млрд.

Об этом Report сообщает со ссылкой на данные Центрального банка.

Согласно информации, $11,4 млрд приходятся на долю Центробанка, что на 4,3% больше аналогичного показателя к началу года.

В настоящее время валютные резервы страны примерно в 17 раз превышают ее внешний долг.