В Вашингтоне пройдет Глобальная парламентская конференция

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ 12-13 апреля в Вашингтоне при организационной поддержке Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) пройдет Глобальная парламентская конференция "Береги историю - 2015".

Как сообщили Report из ВБ, на конференции ожидается участие 150 парламентариев, высокопоставленных лиц, представителей международных финансовых институтов, лауреатов Нобелевской премии и многочисленных экспертов из более 100 стран мира.

Здесь пройдут обсуждения на темы о социальном благоденствии, ликвидации нищеты, прозрачности, управлении и гендерном равенстве.