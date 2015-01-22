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    В Вашингтоне пройдет Глобальная парламентская конференция

    Здесь обсудят темы о социальном благоденствии, ликвидации нищеты, прозрачности, управлении и гендерном равенстве

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ 12-13 апреля в Вашингтоне при организационной поддержке Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) пройдет Глобальная парламентская конференция "Береги историю - 2015".

    Как сообщили Report из ВБ, на конференции ожидается участие 150 парламентариев, высокопоставленных лиц, представителей международных финансовых институтов, лауреатов Нобелевской премии и многочисленных экспертов из более 100 стран мира.

    Здесь пройдут обсуждения на темы о социальном благоденствии, ликвидации нищеты, прозрачности, управлении и гендерном равенстве.

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