В Turanbank произошли новые назначения

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В ОАО Turanbank в целях усовершенствования системы управления произошли новые назначения. Об этом сообщили Report из банка.

По информации, Бахтияр Мамедов назначен генеральным директором по информационным технологиям, Эмиль Мурсалов – генеральным директором по продажам.

Отметим, что Б.Мамедов работает в Turanbank с 2005 года, Э.Мурсалов – с 2008-го. До новых назначений они занимали должности директора по информационным технологиям и директора по маркетингу и продажам соответственно.

Напомним, что Turanbank основан в 1992 году. Уставный капитал банка равен 55,004 млн манатов. Шести юридическим лицам принадлежит 28,4%, 21 физическому лицу - 71,6% акций банка.