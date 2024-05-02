Министр финансов Азербайджана принимает участие в 57 ежегодном собрании АБР в Тбилиси

Сегодня в столице Грузии Тбилиси началось 57-е ежегодное собрание Азиатского банка развития (АБР).

Сегодня в столице Грузии Тбилиси началось 57-е ежегодное собрание Азиатского банка развития (АБР).

Как передает Report, мероприятие под названием "Мост в будущее", пройдет со 2 по 5 мая.

В ходе одной из первых панельных дискуссий участники обсудят вопросы европейской взаимосвязанности в контексте возобновляемых источников энергии и цифровой связи, Средний коридор, на которой, в том числе, ожидается выступление министра финансов и управляющего от Азербайджана в АБР Самира Шарифова. Также среди тем вопросы устойчивости финансов, искусственного интеллекта и цифровой трансформации, климатическое финансирование и пр.

Каждый год в мероприятии участвуют несколько тысяч человек, включая министров финансов, руководителей центральных банков, высокопоставленных членов правительств, представителей частного сектора, международных организаций, гражданских обществ, а также молодежи и средств массовой информации.