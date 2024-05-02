О нас

Министр финансов Азербайджана принимает участие в 57 ежегодном собрании АБР в Тбилиси

Министр финансов Азербайджана принимает участие в 57 ежегодном собрании АБР в Тбилиси Сегодня в столице Грузии Тбилиси началось 57-е ежегодное собрание Азиатского банка развития (АБР).
Финансы
2 мая 2024 г. 09:07
Министр финансов Азербайджана принимает участие в 57 ежегодном собрании АБР в Тбилиси

Сегодня в столице Грузии Тбилиси началось 57-е ежегодное собрание Азиатского банка развития (АБР).

Как передает Report, мероприятие под названием "Мост в будущее", пройдет со 2 по 5 мая.

В ходе одной из первых панельных дискуссий участники обсудят вопросы европейской взаимосвязанности в контексте возобновляемых источников энергии и цифровой связи, Средний коридор, на которой, в том числе, ожидается выступление министра финансов и управляющего от Азербайджана в АБР Самира Шарифова. Также среди тем вопросы устойчивости финансов, искусственного интеллекта и цифровой трансформации, климатическое финансирование и пр.

Каждый год в мероприятии участвуют несколько тысяч человек, включая министров финансов, руководителей центральных банков, высокопоставленных членов правительств, представителей частного сектора, международных организаций, гражданских обществ, а также молодежи и средств массовой информации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Tbilisidə Asiya İnkişaf Bankının 57-ci illik toplantısı başlayıb

Экслюзивные новости

Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
1 мая 2024 г. 17:12
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
30 апреля 2024 г. 10:05
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
29 апреля 2024 г. 14:07
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
26 апреля 2024 г. 09:51
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
26 апреля 2024 г. 09:40
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
25 апреля 2024 г. 16:04
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
23 апреля 2024 г. 12:22
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
22 апреля 2024 г. 14:46
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
22 апреля 2024 г. 11:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi