В структуре внешнего долга Азербайджана свыше 85% приходится на займы в долларах США

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Финансы
    • 29 октября, 2025
    • 16:01
    Внешний долг Азербайджана на 1 октября 2025 года оценивается в $4 млрд 893,1 млн, в его структуре 85,3% номинировано в долларах США.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

    В структуре внешнего долга доля евро составила 6,3%, СДР (Специальные права заимствования, SDR, Международного валютного фонда) - 3,4%, японской иены - 3,3%, других валют - 1,7%.

    Обязательства с переменной процентной ставкой составили 48,9%, с фиксированной - 51,1%.

    В структуре внешнего долга 50,7% приходится на обязательства со сроком погашения до 5 лет, 43,9% - от 5 до 10 лет, а 5,4% - более 10 лет.

