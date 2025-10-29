В структуре внешнего долга Азербайджана свыше 85% приходится на займы в долларах США

Внешний долг Азербайджана на 1 октября 2025 года оценивается в $4 млрд 893,1 млн, в его структуре 85,3% номинировано в долларах США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

В структуре внешнего долга доля евро составила 6,3%, СДР (Специальные права заимствования, SDR, Международного валютного фонда) - 3,4%, японской иены - 3,3%, других валют - 1,7%.

Обязательства с переменной процентной ставкой составили 48,9%, с фиксированной - 51,1%.

В структуре внешнего долга 50,7% приходится на обязательства со сроком погашения до 5 лет, 43,9% - от 5 до 10 лет, а 5,4% - более 10 лет.