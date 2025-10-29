Azərbaycanın xarici dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıb
Maliyyə
- 29 oktyabr, 2025
- 15:29
Azərbaycanın bu il oktyabrın 1-nə 4 milyard 893,1 milyon ABŞ dolları təşkil etmiş xarici dövlət borcunun 85,3 %-i elə dollarda olub.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, borcun tərkibində avro 6,3 %, XBH (Beynəlxalq Valyuta Fondunun Xüsusi Borcalma Hüquqları) 3,4 %, yapon yeni 3,3 %, digər valyutalar isə 1,7 % paya malik olub.
Dəyişkən faiz dərəcəsi ilə olan öhdəliklər xarici borc məbləğinin 48,9 %-ni, sabit dərəcə ilə olanlar isə 51,1 %-ni təşkil edib.
Xarici dövlət borcunun 50,7 %-i 5 ilə qədər olan müddətdə, 43,9 %-i 5 ildən 10 ilə qədər olan müddətdə, 5,4 %-i isə 10 ildən yuxarı olan müddətdə kreditorlara qaytarılmalıdır.
