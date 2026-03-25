В Стамбуле проходит страховой форум "Шелковый путь"

В Стамбуле проходит первый международный страховой форум "Шелковый путь".

Об этом Report сообщили в Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА).

На международном форуме страховой сектор страны представляет делегация, состоящая из руководства АСА, Бюро обязательного страхования и ряда страховых компаний Азербайджана.

Главная цель форума - объединить страховщиков из стран региона на отраслевой платформе и профессионально обсудить новые тенденции развития, а также приоритеты глобального страхования на фоне меняющихся рыночных условий, вызванных геополитической напряженностью, военными конфликтами и глобальной экономической волатильностью.