Торговое соглашение ЕС с Австралией вызвало критику во Франции

Новое торговое соглашение между Европейским союзом и Австралией вызвало недовольство во Франции, вновь обострив дискуссии вокруг внешнеторговой политики Парижа.

Как передает Report, об этом пишет Politico.

Отмечается, что после того, как в январе Франции не удалось заблокировать соглашение ЕС со странами южноамериканского объединения Mercosur, несмотря на продолжительное сопротивление со стороны Парижа, французские власти оказались под новым давлением из-за поддержки аналогичной сделки с Австралией.

Согласно изданию, против соглашения уже выступили крупнейшее французское фермерское объединение FNSEA и федерация производителей говядины Interbev. В FNSEA назвали документ Mercosur II и потребовали от французских властей заблокировать его.

Вице-президент FNSEA, скотовод Патрик Бенези, раскритиковал как председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за подписание сделки, так и французское правительство за отсутствие жесткой реакции.

Между тем министр внешней торговли Франции Николя Фориссье заявил, что соглашение между ЕС и Австралией представляет собой "сбалансированное и требовательное партнерство". По его словам, в конце апреля он намерен посетить Австралию вместе с делегацией представителей французского малого бизнеса.

Заявление министра стало первым публичным комментарием французских властей по этому вопросу после того, как Урсула фон дер Ляйен подписала соглашение во вторник в Канберре.

Критика прозвучала и со стороны французской оппозиции. Депутат Европарламента от партии "Непокоренная Франция" Манон Обри назвала соглашение "скандалом" и заявила о намерении добиваться его остановки, в том числе через Суд Европейского союза.