Ущерб от стихийных бедствий во Франции в 2025 году оценили в €5,2 млрд

Во Франции ущерб от стихийных бедствий в 2025 году оценили в 5,2 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на Французскую ассоциацию страховщиков France Assureurs, в стране значительная часть убытков пришлась на последствия града.

Согласно информации, на долю града пришлось 43% общего ущерба. В течение 2025 года такие осадки фиксировались в общей сложности 105 дней.

Кроме того, ущерб от штормов "Нильс" и "Педро" оценивается в 1,1 млрд евро.