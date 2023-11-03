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В следующем году на "Стратегию социально-экономического развития" выделят 5,5 млрд манатов

В следующем году на "Стратегию социально-экономического развития" выделят 5,5 млрд манатов В Азербайджане в следующем году из государственного бюджета на реализацию "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы" планируется выделить 5 млрд 509,1 млн манатов.
Финансы
3 ноября 2023 г. 13:38
В следующем году на Стратегию социально-экономического развития выделят 5,5 млрд манатов

В Азербайджане в следующем году из государственного бюджета на реализацию "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы" планируется выделить 5 млрд 509,1 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к законопроекту "О государственном бюджете на 2024 год".

Согласно документу, 4 млрд манатов или 72,6% этих средств составят расходы, связанные с реконструкцией и восстановлением освобожденных территорий, 1,1 млрд манатов или 20% - инвестиционные расходы, а 409,1 млн манатов или 7,4%- текущие расходы.

Напомним, что в 2022 году на реализацию "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы" в Азербайджане направлено 2 млрд 418,7 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan to spend over $3B on socio-economic development strategy in 2024
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan gələn il "Sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası"na 5,5 milyard manat xərcləyəcək

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