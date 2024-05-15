В Азербайджане число платежных карт в обращении выросло более чем на 22%

По состоянию на 1 апреля текущего года в Азербайджане количество платежных карт в обращении увеличилось более чем на 22% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составило 17,4 млн манатов.

По состоянию на 1 апреля текущего года в Азербайджане количество платежных карт в обращении увеличилось более чем на 22% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составило 17,4 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Рашад Оруджев на выставке финансов и технологий Fintech Summit в Баку.

По его словам, в первом квартале текущего года объем безналичных платежей по картам внутри страны увеличился более чем на 80% и превысил 16 млрд манатов.

"Удельный вес карточных платежей внутри страны в безналичном обращении увеличился на 11% по сравнению с прошлым годом и составил 62%", - добавил Оруджев.