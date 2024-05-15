О нас

В Азербайджане число платежных карт в обращении выросло более чем на 22%

В Азербайджане число платежных карт в обращении выросло более чем на 22% По состоянию на 1 апреля текущего года в Азербайджане количество платежных карт в обращении увеличилось более чем на 22% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составило 17,4 млн манатов.
Финансы
15 мая 2024 г. 10:58
В Азербайджане число платежных карт в обращении выросло более чем на 22%

По состоянию на 1 апреля текущего года в Азербайджане количество платежных карт в обращении увеличилось более чем на 22% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составило 17,4 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Рашад Оруджев на выставке финансов и технологий Fintech Summit в Баку.

По его словам, в первом квартале текущего года объем безналичных платежей по картам внутри страны увеличился более чем на 80% и превысил 16 млрд манатов.

"Удельный вес карточных платежей внутри страны в безналичном обращении увеличился на 11% по сравнению с прошлым годом и составил 62%", - добавил Оруджев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Number of payment cards in circulation up by over 22% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövriyyədə olan ödəniş kartlarının sayı 22 %-dən çox artıb

Другие новости из категории

В Азербайджане разрабатывается стратегия fintex
В Азербайджане разрабатывается стратегия fintex
15 мая 2024 г. 10:35
Инара Велиева: В трех городах Азербайджана будут созданы региональные центры для Fintex
Инара Велиева: В трех городах Азербайджана будут созданы региональные центры для Fintex
15 мая 2024 г. 10:28
В Азербайджане объем операций интернет-банкинга увеличился на 18%
В Азербайджане объем операций интернет-банкинга увеличился на 18%
15 мая 2024 г. 09:55
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.05.2024)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.05.2024)
15 мая 2024 г. 09:47
В Аргентине месячная инфляция в апреле замедлилась до 8,8%
В Аргентине месячная инфляция в апреле замедлилась до 8,8%
15 мая 2024 г. 01:36
В Азербайджане первый транш облигаций финансово-лизинговой компании включен в листинг
В Азербайджане первый транш облигаций финансово-лизинговой компании включен в листинг
14 мая 2024 г. 19:36
Облигации PAŞA Yatırım Bankası включены в листинг
Облигации PAŞA Yatırım Bankası включены в листинг
14 мая 2024 г. 18:44
ING изменила прогноз по учетной ставке в Азербайджане на 2024-2025 годы
ING изменила прогноз по учетной ставке в Азербайджане на 2024-2025 годы
14 мая 2024 г. 16:52
ING прогнозирует резкое снижение инфляции в Азербайджане
ING прогнозирует резкое снижение инфляции в Азербайджане
14 мая 2024 г. 13:06
В Азербайджане номинальная зарплата выросла на 9%
В Азербайджане номинальная зарплата выросла на 9%
14 мая 2024 г. 12:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi