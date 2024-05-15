ЦБА: Ужесточение требований затрудняет вход на финансовый рынок новых игроков

Ужесточение требований на финансовом рынке Азербайджана в ряде случаев усложняет процесс входа на рынок новых игроков.

Ужесточение требований на финансовом рынке Азербайджана в ряде случаев усложняет процесс входа на рынок новых игроков.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рашад Оруджев на сегодняшней выставке финансов и технологий Fintech Summit в Баку.

По его словам, опыт показывает, что финтех-инновации являются важной составляющей мировой финансовой системы, а их развитие расширяет деятельность не только стартапов, но и поставщиков финансовых услуг в целом: "С этой целью ЦБА сформировал специальный режим регулирования, который состоит из свода правил, включающих меры по апробации инновационных финансовых продуктов на финансовых рынках под контролем Центробанка".

Р.Оруджев также подчеркнул, что одной из основных целей ЦБА является поддержка деятельности небанковских платежных систем и финтех-компаний при равных рыночных условиях.