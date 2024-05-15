О нас

ЦБА: Ужесточение требований затрудняет вход на финансовый рынок новых игроков

ЦБА: Ужесточение требований затрудняет вход на финансовый рынок новых игроков Ужесточение требований на финансовом рынке Азербайджана в ряде случаев усложняет процесс входа на рынок новых игроков.
Финансы
15 мая 2024 г. 12:48
ЦБА: Ужесточение требований затрудняет вход на финансовый рынок новых игроков

Ужесточение требований на финансовом рынке Азербайджана в ряде случаев усложняет процесс входа на рынок новых игроков.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рашад Оруджев на сегодняшней выставке финансов и технологий Fintech Summit в Баку.

По его словам, опыт показывает, что финтех-инновации являются важной составляющей мировой финансовой системы, а их развитие расширяет деятельность не только стартапов, но и поставщиков финансовых услуг в целом: "С этой целью ЦБА сформировал специальный режим регулирования, который состоит из свода правил, включающих меры по апробации инновационных финансовых продуктов на финансовых рынках под контролем Центробанка".

Р.Оруджев также подчеркнул, что одной из основных целей ЦБА является поддержка деятельности небанковских платежных систем и финтех-компаний при равных рыночных условиях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке CBA: New players face hurdles due to stricter financial market requirements in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке AMB: Maliyyə bazarında daha sərt tələblər yeni oyunçuların daxil olmasını çətinləşdirir

Самое важное

Посол: Малайзийские компании заинтересованы в инвестировании в Карабах
Посол: Малайзийские компании заинтересованы в инвестировании в Карабах
15 мая 2024 г. 13:01
В Милли Меджлис поступил законопроект Об исполнении государственного бюджета на 2023 год
В Милли Меджлис поступил законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год"
15 мая 2024 г. 10:48
Президент: Настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты
Президент: Настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты
14 мая 2024 г. 14:06
Глава МИД Азербайджана назвал условия для заключения мирного соглашения с Арменией
Глава МИД Азербайджана назвал условия для заключения мирного соглашения с Арменией
14 мая 2024 г. 13:45
Президент Ильхам Алиев: Считаем своим моральным долгом помощь малым островным государствам
Президент Ильхам Алиев: Считаем своим моральным долгом помощь малым островным государствам
13 мая 2024 г. 18:34
В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции
В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции
13 мая 2024 г. 15:30
Президент и первая леди приняли участие в открытии Музыкального фестиваля Харыбюльбюль в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии Музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше
11 мая 2024 г. 20:57
Президент Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО
11 мая 2024 г. 13:20
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций в Лачыне
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций в Лачыне
11 мая 2024 г. 03:27
Президент и первая леди ознакомились с восстановительными работами в мечети Чёль Гала в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди ознакомились с восстановительными работами в мечети Чёль Гала в Шуше
10 мая 2024 г. 22:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi