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Еврокомиссия снизила свой прогноз роста еврозоны в 2024 году до 0,8%

Еврокомиссия снизила свой прогноз роста еврозоны в 2024 году до 0,8% Рост ВВП в еврозоне на 2024 год снизится до 0,8% по сравнению с предполагавшимися осенью 1,2%.
Финансы
15 мая 2024 г. 13:55
Еврокомиссия снизила свой прогноз роста еврозоны в 2024 году до 0,8%

Рост ВВП в еврозоне на 2024 год снизится до 0,8% по сравнению с предполагавшимися осенью 1,2%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в весеннем прогнозе Еврокомиссии (ЕК).

В 2025 году ЕК ожидает рост в 1,4%, тогда как полгода назад она рассчитывала на 1,6%. ЕК отметила завершение технической рецессии и возвращение к росту во втором квартале этого года.

ЕК в 2024 году ожидает по всем 27 странам Евросоюза рост 1%, в 2025 году - 1,6%. Уровень безработицы в ЕС "находится на рекордно низком уровне в 6%", инфляция снизилась до 2,7% и 2,2% в 2024 и 2025 годах соответственно.

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