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Рашад Оруджев: Более 20 платежных организаций обратились в ЦБА для получения лицензии

Рашад Оруджев: Более 20 платежных организаций обратились в ЦБА для получения лицензии На сегодняшний день более 20 платежных организаций и эмитентов электронных денег обратились в Центральный банк для получения лицензии.
Финансы
15 мая 2024 г. 11:57
Рашад Оруджев: Более 20 платежных организаций обратились в ЦБА для получения лицензии

На сегодняшний день более 20 платежных организаций и эмитентов электронных денег обратились в Центральный банк для получения лицензии.

Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рашад Оруджев на Fintex Summit в Баку.

По его словам, ЦБА рассматривает соответствующие заявления и оказывает необходимую юридическую поддержку в рамках активного взаимодействия с организациями.

Он отметил, что до конца текущего месяца планируется начать выдачу лицензий организациям, отвечающим всем требованиям законодательства.

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Версия на английском языке Azerbaijan's central bank receives appeals for licences from over 20 organizations
Версия на азербайджанском языке Rəşad Orucov: “20-dən çox təşkilat Mərkəzi Banka lisenziya üçün müraciət edib”

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