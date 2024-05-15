Рашад Оруджев: Более 20 платежных организаций обратились в ЦБА для получения лицензии

На сегодняшний день более 20 платежных организаций и эмитентов электронных денег обратились в Центральный банк для получения лицензии.
Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рашад Оруджев на Fintex Summit в Баку.
По его словам, ЦБА рассматривает соответствующие заявления и оказывает необходимую юридическую поддержку в рамках активного взаимодействия с организациями.
Он отметил, что до конца текущего месяца планируется начать выдачу лицензий организациям, отвечающим всем требованиям законодательства.