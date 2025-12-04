В Сирии заработает платежная система Visa

Американская компания Visa достигла соглашения с Центральным банком Сирии о запуске своей платежной системы на территории арабской республики.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании.

Согласно информации, стороны утвердили дорожную карту, позволяющую создать в Сирии современную цифровую платежную экосистему.

"Основное внимание на первом этапе будет уделено работе с лицензированными финансовыми учреждениями над созданием надежной и безопасной платежной инфраструктуры. Это включает выпуск платежных карт и внедрение цифровых кошельков в соответствии с международными стандартами", - сообщила американская компания.

В ноябре Дамаск посетила миссия Международного валютного фонда, предоставив новым сирийским властям техническую поддержку по реформированию финансового сектора страны. Фонд заявил о готовности содействовать модернизации системы платежей, а также восстановлению потенциала сирийского регулятора для проведения политики, направленной на низкую и устойчивую инфляцию.