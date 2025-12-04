Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    В Сирии заработает платежная система Visa

    Финансы
    • 04 декабря, 2025
    • 23:08
    В Сирии заработает платежная система Visa

    Американская компания Visa достигла соглашения с Центральным банком Сирии о запуске своей платежной системы на территории арабской республики.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании.

    Согласно информации, стороны утвердили дорожную карту, позволяющую создать в Сирии современную цифровую платежную экосистему.

    "Основное внимание на первом этапе будет уделено работе с лицензированными финансовыми учреждениями над созданием надежной и безопасной платежной инфраструктуры. Это включает выпуск платежных карт и внедрение цифровых кошельков в соответствии с международными стандартами", - сообщила американская компания.

    В ноябре Дамаск посетила миссия Международного валютного фонда, предоставив новым сирийским властям техническую поддержку по реформированию финансового сектора страны. Фонд заявил о готовности содействовать модернизации системы платежей, а также восстановлению потенциала сирийского регулятора для проведения политики, направленной на низкую и устойчивую инфляцию.

    Сирия Visa финансовая система
    Elvis

