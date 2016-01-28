В шести закрытых банках застрахованы вклады на сумму 80 млн. манатов

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Общее количество вкладчиков шести коммерческих банков, лицензии которых были аннулированы в этом году решением Центробанка Азербайджана (ЦБА), составляет 31 266 человек. Как сообщает Report, объем подлежащих компенсации застрахованных вкладов равен 80,433 млн. манатов.

Согласно отчетам самих банков, объем совокупных вкладов в них (Bank of Azerbaijan, Gencebank, United Credit Bank, NBC Bank, Atrabank, Кавказский банк развития) составляет 222,196 млн. манатов.

В указанных банках застрахованы вклады физических лиц на сумму 192,134 млн. манатов, незастрахованными являются вклады физических лиц в размере 51,991 млн. манатов.