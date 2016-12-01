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    В прошлом месяце в обязательном порядке застраховано 65 тыс. автомобилей

    Об этом сообщает Бюро обязательного страхования

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В ноябре этого года в информационной системе Бюро обязательного страхования Азербайджана (БОС) в электронной форме было заключено 64 961 договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

    Как сообщили Report в БОС, сумма страховых взносов по договорам стандартного и пограничного страхования составила свыше 5,2 млн маната.

    Количество договоров страхования в годовом исчислении сократилось на 12,1%, сумма - на 14,5%. Среднегодовой взнос снизился на 2,5% - до 80,3 маната. 

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