В прошлом месяце в обязательном порядке застраховано 65 тыс. автомобилей

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В ноябре этого года в информационной системе Бюро обязательного страхования Азербайджана (БОС) в электронной форме было заключено 64 961 договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

Как сообщили Report в БОС, сумма страховых взносов по договорам стандартного и пограничного страхования составила свыше 5,2 млн маната.

Количество договоров страхования в годовом исчислении сократилось на 12,1%, сумма - на 14,5%. Среднегодовой взнос снизился на 2,5% - до 80,3 маната.