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В прошлом году на Стратегию социально-экономического развития потрачено 2,4 млрд манатов

В прошлом году на Стратегию социально-экономического развития потрачено 2,4 млрд манатов В 2022 году в Азербайджане на реализацию "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы" было выделено 2 418,7 млн манатов.
Финансы
24 мая 2023 г. 12:26
В прошлом году на Стратегию социально-экономического развития потрачено 2,4 млрд манатов

В 2022 году в Азербайджане на реализацию "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы" было выделено 2 418,7 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Ежегодном отчете об исполнении государственного бюджета за 2022 год".

Согласно документу, 1 532,5 млн манатов или 63,4% этих средств были сформированы за счет текущих расходов, 610 млн манатов или 25,2% - за счет государственных капиталовложений (инвестиций), 276,2 млн манатов или 11,4% - за счет средств, выделенных из целевого бюджетного фонда "Автомобильные дороги".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ötən il Sosial-İqtisadi İnkişaf Strategiyasına 2,4 milyard manat xərcləyib

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