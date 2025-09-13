Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    В правительстве обсудили вопросы восстановления Карабаха и Восточного Зангезура

    Финансы
    • 13 сентября, 2025
    • 16:07
    Экономический совет Азербайджана обсудил основные цели, направления и задачи бюджетной политики на 2026–2029 годы.

    Как сообщает Report со ссылкой на Кабмин, заседание состоялось сегодня под председательством главы правительства Али Асадова.

    Члены совета в частности рассмотрели цели, направления и задачи бюджетной политики на 2026-2029 годы, вопросы финансирования расходов на реконструкцию и восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, а также дальнейшую реализацию программы "Великого возвращения".

    Члены совета обсудили среднесрочную структуру расходов и области применения бюджетного механизма, основанного на результатах, целевые показатели параметров бюджетного правила, текущую ситуацию в сфере макроэкономической и финансовой стабильности и другие вопросы.

    Отметим, что за весь период, начиная с 2020 года и по 2025 год включительно, из государственного бюджета на восстановительно-строительные работы в общей сложности выделено около 22 млрд манатов. В том числе на 2025 год выделено 4 млрд манатов.

    Планируется, что к концу 2026 года будет завершен I этап программы "Великое возвращение", и на этом этапе в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 140 тыс. бывших вынужденных переселенцев.

    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun qarşıdakı 4 ildə bərpası ilə bağlı maliyyələşmə müzakirə olunub
    Azerbaijani government discusses restoration of Karabakh, Eastern Zangazur

