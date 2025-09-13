İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yenidənqurma və bərpası ilə bağlı maliyyələşmə müzakirə olunub

    Maliyyə
    • 13 sentyabr, 2025
    • 15:53
    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yenidənqurma və bərpası ilə bağlı maliyyələşmə müzakirə olunub

    İqtisadi Şuranın iclasında 2026-2029-cu illərdə büdcə siyasətinin əsas məqsəd, istiqamət və hədəfləri müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yenidən qurulması və bərpası ilə bağlı xərclərin maliyyələşdirilməsi və "Böyük Qayıdış" Proqramının təmin edilməsi, Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsi və nəticə əsaslı büdcə mexanizminin tətbiq olunduğu sahələr, büdcə qaydasının parametrləri üzrə hədəf göstəriciləri, makroiqtisadi və maliyyə sabitliyi sahəsində cari vəziyyət, siyasət istiqamətləri və digər məsələlər ətraflı müzakirə olunub.

    İqtisadi Şura Qarabağ Şərqi Zəngəzur Nazirlər Kabineti
    В правительстве обсудили вопросы восстановления Карабаха и Восточного Зангезура

    Son xəbərlər

    16:11

    Tramp Rusiyaya qarşı sanksiyaların tətbiqi şərtini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    16:04

    Xocalı rayonu Daşbulaq kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    16:00

    Türkiyə, İran və İraq liderləri Dohada fövqəladə sammitə qatılacaq

    Digər ölkələr
    16:00

    Azərbaycan klubunun baş məşqçisi: "Türkiyə millisi Avropa çempionu ola biləcəyini göstərdi"

    Komanda
    15:59

    Mədəniyyət Nazirliyi Hacı Murad Yagizarovun vəfatı ilə bağlı nekroloq yayıb

    Mədəniyyət siyasəti
    15:54

    2026-cı ilin büdcə zərfinin Nazirlər Kabinetinə təqdim olunması üçün tapşırıqlar verilib

    Maliyyə
    15:53

    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yenidənqurma və bərpası ilə bağlı maliyyələşmə müzakirə olunub

    Maliyyə
    15:49
    Foto

    İqtisadi Şurada Azərbaycandakı makroiqtisadi və maliyyə sabitliyi ilə bağlı vəziyyət müzakirə olunub

    Maliyyə
    15:49

    Ərdoğan: Bölgəmizin gələcəyində terrora yer yoxdur

    Region
    Bütün Xəbər Lenti