Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yenidənqurma və bərpası ilə bağlı maliyyələşmə müzakirə olunub
Maliyyə
- 13 sentyabr, 2025
- 15:53
İqtisadi Şuranın iclasında 2026-2029-cu illərdə büdcə siyasətinin əsas məqsəd, istiqamət və hədəfləri müzakirə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yenidən qurulması və bərpası ilə bağlı xərclərin maliyyələşdirilməsi və "Böyük Qayıdış" Proqramının təmin edilməsi, Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsi və nəticə əsaslı büdcə mexanizminin tətbiq olunduğu sahələr, büdcə qaydasının parametrləri üzrə hədəf göstəriciləri, makroiqtisadi və maliyyə sabitliyi sahəsində cari vəziyyət, siyasət istiqamətləri və digər məsələlər ətraflı müzakirə olunub.
