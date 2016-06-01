​В Палате надзора за финансовыми рынками произошло новое назначение

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Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В структуре Палаты надзора за финансовыми рынками произошло новое назначение. Об этом сообщили Report в Палате.
По информации, назначен начальник сектора надзора за инфраструктурой рынка страхования жизни департамента надзора за страховым рынком Палаты. Им стал Фирдовси Рафаил оглу Гасымов. Он приступил к новым обязанностям с сегодняшнего дня.
Economic DepartmentАвтор новости