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    ​В Палате надзора за финансовыми рынками произошло новое назначение

    Назначен начальник сектора надзора за инфраструктурой рынка страхования жизни

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В структуре Палаты надзора за финансовыми рынками произошло новое назначение. Об этом сообщили Report в Палате.

    По информации, назначен начальник сектора надзора за инфраструктурой рынка страхования жизни департамента надзора за страховым рынком Палаты. Им стал Фирдовси Рафаил оглу Гасымов. Он приступил к новым обязанностям с сегодняшнего дня. 

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