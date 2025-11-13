В Нахчыване потребителям возвращено около 4 млн манатов НДС

В Нахчыванской Автономной Республике в рамках проекта по возврату НДС до настоящего времени потребителям возвращено более 3,7 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой Государственную налоговую службу.

Согласно информации, только в январе-октябре этого года сумма, возвращенная потребителям, увеличилась на 25,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 1,4 млн манатов.