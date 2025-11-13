Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    В Нахчыване потребителям возвращено около 4 млн манатов НДС

    Финансы
    • 13 ноября, 2025
    • 16:24
    В Нахчыване потребителям возвращено около 4 млн манатов НДС

    В Нахчыванской Автономной Республике в рамках проекта по возврату НДС до настоящего времени потребителям возвращено более 3,7 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой Государственную налоговую службу.

    Согласно информации, только в январе-октябре этого года сумма, возвращенная потребителям, увеличилась на 25,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 1,4 млн манатов.

    Naxçıvanda indiyə qədər 4 milyon manata yaxın ƏDV məbləği geri qaytarılıb

