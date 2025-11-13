İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Naxçıvanda indiyə qədər 4 milyon manata yaxın ƏDV məbləği geri qaytarılıb

    Maliyyə
    • 13 noyabr, 2025
    • 15:34
    Naxçıvanda indiyə qədər 4 milyon manata yaxın ƏDV məbləği geri qaytarılıb

    İndiyə qədər Naxçıvan Muxtar Respublikasında "ƏDV geri al" layihəsi çərçivəsində istehlakçılara 3,7 milyon manatdan çox ƏDV məbləği geri qaytarılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, təkcə bu ilin yanvar-oktyabr aylarında istehlakçılara qaytarılan məbləğ isə ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 25,1 % artaraq 1,4 milyon manat olub.

    Naxçıvan ƏDV Dövlət Vergi Xidməti
    В Нахчыване потребителям возвращено около 4 млн манатов НДС

    Son xəbərlər

    16:51

    Quba şəhərində yol nişanlanma işləri aparılır

    İnfrastruktur
    16:49
    Foto

    Bazarlarda soyuq sıxım yağ məhsullarının emalı və satışında nöqsanlar aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    16:48

    Kəmaləddin Heydərov İsrailin Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    16:46

    Skandinav və Baltik ölkələri Ukrayna üçün ABŞ-dən alınacaq 500 milyon dollarlıq hərbi paketi birgə maliyyələşdirəcəklər

    Digər ölkələr
    16:45

    Azərbaycan Benin və Qanadan keşyu fındığı almağa başlayıb

    Biznes
    16:42

    Deputat: Qərbi azərbaycanlılar heç vaxt olmadığı qədər öz tarixi yurdlarına qayıtmağa yaxındırlar

    Daxili siyasət
    16:39

    Rejissor: "Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms"a çəkmək istədiyimiz uşağa valideyni "cek-pot" kimi baxırdı

    İncəsənət
    16:37

    Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 219 mənzil əlavə olunub

    Maliyyə
    16:30

    "Bakı Gəmiqayırma Zavodu" üçün vergi-gömrük güzəştlərinin müddəti artırılıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti