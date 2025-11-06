В Нахчыване налоговые поступления выросли почти на 16%
Финансы
- 06 ноября, 2025
- 15:45
В январе-октябре текущего года через Государственную налоговую службу Нахчыванской Автономной Республики в бюджет поступило 208,9 млн манатов налогов.
Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, это на 15,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Согласно информации, 70,7% налогов, уплаченных за отчетный период, пришлось на негосударственный сектор, а 29,3% - на государственный.
Поступления от негосударственного сектора составили 147,6 млн манатов, что на 22,9% больше по сравнению с 10 месяцами 2024 года.
