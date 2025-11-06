Naxçıvanda vergi daxilolmaları 16 %-ə yaxın artıb
Maliyyə
- 06 noyabr, 2025
- 15:19
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə büdcəyə 208,9 milyon manat vergi daxil olub.
"Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 15,8 % çoxdur.
Hesabat dövründə ödənilən vergilərin 70,7 %-i qeyri-dövlət sektorunun, 29,3 %-i isə dövlət sektorunun payına düşüb.
Qeyri-dövlət sektorundan daxilolmalar 147,6 milyon manat təşkil edib. 2024-cü ilin 10 ayına nisbətən bu sektordan vergi daxilolmaları 22,9 % çox olub.
