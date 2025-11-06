İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Naxçıvanda vergi daxilolmaları 16 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 06 noyabr, 2025
    • 15:19
    Naxçıvanda vergi daxilolmaları 16 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə büdcəyə 208,9 milyon manat vergi daxil olub.

    "Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 15,8 % çoxdur.

    Hesabat dövründə ödənilən vergilərin 70,7 %-i qeyri-dövlət sektorunun, 29,3 %-i isə dövlət sektorunun payına düşüb.

    Qeyri-dövlət sektorundan daxilolmalar 147,6 milyon manat təşkil edib. 2024-cü ilin 10 ayına nisbətən bu sektordan vergi daxilolmaları 22,9 % çox olub.

    Naxçıvan vergi daxilolmaları Dövlət Vergi Xidməti
    В Нахчыване налоговые поступления выросли почти на 16%

    Son xəbərlər

    16:34

    Çexiya hökuməti istefa verib

    Digər ölkələr
    16:33
    Foto

    Azərbaycan BP şirkəti ilə neft-qaz və "yaşıl enerji" üzrə birgə layihələri müzakirə edib

    Energetika
    16:31

    Anar Ələkbərov "44" bədii filminin çəkilişlərinin başa çatması barədə paylaşım edib

    Mədəniyyət siyasəti
    16:31
    Foto
    Video

    "Altıqat dəyər artımı: çeviklik və öyrənmə mədəniyyəti" – "PashaPay"in CEO-su eksklüziv podkasta qonaq olub

    Biznes
    16:30

    Urgənc Texnologiya Universiteti Azərbaycandan tələbə qəbulunu planlaşdırır

    Elm və təhsil
    16:27
    Foto

    SOCAR-ın təşkilatçılığı ilə "Vətən müharibəsi qəhrəmanları ilə bir gün" adlı layihə həyata keçirilib

    Energetika
    16:22
    Foto

    Cəbrayıla yeddi baş ceyran buraxılıb

    Ekologiya
    16:22

    ADB Azərbaycanı dayanıqlı turizm üzrə regional layihəyə cəlb edib

    Turizm
    16:22
    Foto

    Gürcüstan Konstitusiya Məhkəməsinin nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti