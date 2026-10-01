В Минфине обсуждены проекты государственного и сводного бюджетов на 2027 год

В Министерстве финансов состоялась очередная встреча с членами Общественного совета, посвященная обсуждению проектов государственного и сводного бюджетов на 2027 год.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство.

На встрече замминистра финансов Гималай Мамишов предоставил информацию о подготовке проектов государственного и сводного бюджетов на 2027 год, мероприятиях, осуществляемых в соответствии с бюджетным календарем, и среднесрочных бюджетных показателях, охватывающих следующие три года.

Сообщается, что проекты государственного и сводного бюджетов на 2027 год, показатели сводного бюджета на следующие три года и другие документы, входящие в бюджетный пакет, представлены Кабинету министров. Затем документ "Разъяснение о предварительных показателях государственного и сводного бюджетов на 2027 год" был размещен на интернет-странице Министерства финансов и представлен общественности.

Согласно предварительным бюджетным показателям в 2027 году доходы государственного бюджета прогнозируются в размере 39 млрд 234 млн манатов, а расходы - 42 млрд 400 млн манатов.

Замминистра отметил, что при формировании бюджета на следующий год учитывались текущие глобальные и региональные тенденции, а также стратегические задачи главы государства. Главными приоритетами определены поддержка устойчивого и высокого экономического роста, укрепление обороноспособности страны, продолжение восстановительных работ, обеспечение социальной защиты и благосостояния населения и пр.

На встрече также состоялся обмен мнениями относительно эффективной организации деятельности Общественного совета, открытости бюджетного процесса для общественных обсуждений и дальнейшего развития сотрудничества с институтами гражданского общества в сфере управления государственными финансами.