Maliyyə Nazirliyində İctimai Şura üzvləri ilə büdcə layihələri müzakirə edilib
- 01 oktyabr, 2026
- 17:01
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Bu gün Maliyyə Nazirliyində, qurum yanında İctimai Şuranın üzvləri ilə növbəti görüş keçirilib.
"Report" bu barədə nazirliyə istinadən xəbər verir.
Görüşdə maliyyə nazirinin müavini Himalay Məmişov 2027-ci il üzrə dövlət və icmal büdcələrinin layihələrinin hazırlanması, büdcə təqviminə uyğun olaraq həyata keçirilən tədbirlər və növbəti üç ili əhatə edən ortamüddətli büdcə göstəriciləri barədə məlumat verib.
Bildirilib ki, büdcə təqviminə uyğun olaraq hazırlanmış 2027-ci il üzrə dövlət və icmal büdcələrinin layihələri, növbəti üç il üçün icmal büdcənin göstəriciləri və büdcə zərfinə daxil olan digər sənədlər Nazirlər Kabinetinə təqdim edilib. Ardınca "2027-ci ilin dövlət və icmal büdcələrinin ilkin göstəricilərinə dair Açıqlama" sənədi Maliyyə Nazirliyinin internet səhifəsində yerləşdirilərək ictimaiyyətə təqdim olunub.
Qeyd olunub ki, ötən həftə 2027-ci ilin dövlət və icmal büdcələrinin layihələri Nazirlər Kabinetinin iclasında müzakirə olunaraq bəyənilib və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş büdcə prosesinin növbəti mərhələsinə uyğun olaraq ölkə Prezidentinə təqdim edilməsi barədə qərar qəbul edilib.
İlkin büdcə göstəricilərinə əsasən, 2027-ci ildə dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 39 milyard 234 milyon manat, xərclərinin isə 42 milyard 400 milyon manat proqnozlaşdırıldığı diqqətə çatdırılıb.
Nazir müavini bildirib ki, mövcud qlobal və regional inkişaf meyilləri, dövlət başçısının tapşırıqları, habelə müxtəlif strategiya və dövlət proqramlarından irəli gələn vəzifələr nəzərə alınmaqla, növbəti ildə dövlət büdcəsinin əsas prioritetlərini dayanıqlı və yüksək iqtisadi artımın dəstəklənməsi, ölkənin müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yenidənqurma, bərpa və məskunlaşdırma tədbirlərinin davam etdirilməsi, rəqəmsal inkişaf üzrə müəyyən edilmiş prioritetlərin həyata keçirilməsi, əhalinin sosial müdafiəsinin və rifahının təmin olunması, iqtisadiyyata dövlət büdcəsindən maliyyə dəstəyinin davam etdirilməsi, müdafiə olunan xərclərin maliyyə təminatı, dövlət proqramları və tədbirlərin maliyyələşdirilməsi, təmiz ətraf mühitin qorunması və "yaşıl artım"ın təmin edilməsi təşkil edəcək.
Həmçinin bildirilib ki, növbəti ildə gəlirlər sahəsində həyata keçiriləcək tədbirlər iqtisadi fəallığın və sahibkarlığın stimullaşdırılmasına, investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına və ölkənin rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsinə yönəldiləcək.
Görüş zamanı dövlət maliyyəsinin idarə olunmasında şəffaflığın və ictimai hesabatlılığın gücləndirilməsinin, büdcə məlumatlarının sadə, aydın və anlaşılan formada vətəndaşlara təqdim edilməsinin Nazirliyin fəaliyyətində əsas prioritetlərdən biri olduğu vurğulanıb.
Qeyd olunub ki, Maliyyə Nazirliyi əvvəlki illərdə əsasən təsdiq edilmiş dövlət büdcəsinə dair "Vətəndaşın Büdcə Bələdçisi" hazırlayaraq ictimaiyyətə təqdim edirdisə, artıq bu ildən dövlət və icmal büdcələrinin icrasına dair də vətəndaşlar üçün bələdçinin hazırlanmasına və dərc olunmasına başlanılıb. Eyni zamanda vahid büdcə informasiya bazasının formalaşdırılması, habelə büdcə proseslərində rəqəmsal həllərin tətbiqini genişləndirmək məqsədilə Elektron Büdcə Bələdçisi portalı istifadəyə verilib. Bu yanaşmaların büdcə məlumatlarının əlçatanlığının artırılmasına, vətəndaşların dövlət maliyyəsinin idarə olunması prosesləri barədə məlumatlılığının genişləndirilməsinə və ictimai iştirakçılığın gücləndirilməsinə xidmət etdiyi bildirilib.
Görüş zamanı İctimai Şuranın sədri İnqilab Əhmədov və digər şura üzvləri 2027-ci il və növbəti ortamüddətli dövr üzrə ilkin büdcə göstəricilərinin maliyyə resurslarının səmərəli və məqsədyönlü istifadəsi, sosial-iqtisadi sabitliyin qorunması və strateji inkişaf hədəflərinin reallaşdırılması nəzərə alınmaqla hazırlanmasını müsbət qiymətləndiriblər.
Şura üzvləri büdcə prosesində şəffaflığın və büdcə məlumatlarına əlçatanlığın genişləndirilməsi istiqamətində Maliyyə Nazirliyi tərəfindən son dövrlərdə həyata keçirilən tədbirlərin, xüsusilə vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlığa verilən önəmin əhəmiyyətini vurğulayıblar.
Görüşdə həmçinin İctimai Şuranın fəaliyyətinin səmərəli təşkili, büdcə prosesinin ictimai müzakirələrə açıq olması və dövlət maliyyəsinin idarə olunması sahəsində vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.