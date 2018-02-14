В Международном банке Азербайджана произведены новые назначения

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В руководстве Международного банка Азербайджана (МБА) произошли кадровые изменения.

Об этом сообщает Report, со ссылкой на банк.

Эмиль Амиров назначен исполнительным директором по информационным технологиям банка. Имея обширный опыт в области банковских технологий, а также карточного процессинга, он будет заниматься развитием электронного банкинга в МБА.

Эмиль Амиров, работающий в банковском секторе с 2003-го года, являлся руководителем отдела в Центробанке Азербайджана, заместителем исполнительного директора процессингового центра MilliKart, исполнительным директором AtaBank. До сегодняшнего дня он возглавлял процессинговый центр, который является дочерним предприятием МБА.

На должности исполнительного директора по информационным технологиям МБА Эмиль Амиров сменил Джалала Оруджева.

В то же время исполнительным директором процессингового центра Azеrikard назначен Фарид Гулиев. До сегодняшнего дня Фарид Гулиев занимал руководящие посты в различных финансовых институтах.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке банка в социальной сети Facebook.