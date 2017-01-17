В Международном банке Азербайджана произошло еще одно назначение

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В руководстве ОАО “Международный банк Азербайджана” (МБА) произошло одно изменение. Как сообщили Report из МБА, в рамках мероприятий по формированию новой профессиональной команды, на должность старшего администратора по технологиям назначен Джалал Оруджев.

Джалал Оруджев обладает богатым опытом работы в сфере банковских технологий и процессинга пластиковых карт и займется вопросами развития электронного банкинга в МБА. Оруджев является выпускником Азербайджанского государственного экономического университета и занимал различные должности в Центральном банке Азербайджана и ряде финансовых структур. С 2006 года он являлся исполнительным директором процессингового центра Milli Kart. До назначения на должность в МБА он занимал пост директора по технологиям Unibank.

Напомним, что на внеочередном общем собрании акционеров, прошедшем 10 января, на должность председателя правления МБА был назначен Халид Ахадов. Новый менеджмент МБА ставит перед собой такие цели, как оптимизация расходов, повышение эффективности деятельности в короткие сроки путем проведения мероприятий по реструктуризации, а также успешное завершение процессов по оздоровлению МБА в течение этого года. Новое руководство уже предпринимает интенсивные шаги в этом направлении.