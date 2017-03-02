В Международном банке Азербайджана произошли очередные назначения

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана (МБА) продолжает кадровые реформы. Как сообщает Report, к команде менеджмента банка присоединились Ульви Гасымов, Замик Исаоглу и Эльдар Халилов.

Ульви Гасымов назначен на должность советника председателя правления. В 2005 году он стал выпускником Азербайджанского государственного экономического университета и с 2006 года начал свою карьеру в банковском секторе. Он обладает богатым опытом в сфере кредитования. До последнего назначения У. Гасымов работал в Unibank. В МБА он займется вопросами развития корпоративного банкинга.

Замик Исаоглу назначен на пост советника председателя правления МБА. Он является выпускником Азербайджанского государственного экономического университета и турецкого Университета 9 сентября и Университета Мармара. Имеет степень доктора философии по экономическим наукам. З. Исаоглу с 2010 года занимал разлучные должности в Центральном банке Азербайджана. До последнего назначения он занимал пост менеджера по внутреннему надзору в Azer-Turk Bank. Он обладает богатым опытом в сфере аудита и ряда других направлений банковской деятельности. З. Исаоглу будет оказывать поддержку в направлении развития корпоративного управления в МБА.

Эльдар Халилов назначен менеджером по планированию и набору персонала в департамент по управлению персоналом. Он является выпускником Азербайджанского государственного экономического университета и Санкт-Петербургского государственного технического университета. С 2010 года занимал должности в сфере управления персоналом в различных ведущих компаниях страны. До последнего назначения занимал пост менеджера по подбору персонала в Pasha Bank.

Напомним, что с февраля МБА начал объявление своих вакансий для всех кандидатов.

МБА продолжает интенсивную работу по финансовой и структурной реорганизации. Новая команда МБА, возглавляемая Халидом Ахадовым и укрепленная профессиональными кадрами, ставит перед собой такие цели, как проведение мероприятий по реструктуризации и успешное завершение процессов по оздоровлению МБА в короткие сроки, а также исполнение других обязанностей, поставленных перед банком указом президента Азербайджана от 15 июля 2015 года.