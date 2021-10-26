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Переизбрано руководство Международного банка Азербайджана

Переизбрано руководство Международного банка Азербайджана 25 октября 2021 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Международный банк Азербайджана".
Финансы
26 октября 2021 г. 15:15
Переизбрано руководство Международного банка Азербайджана

25 октября 2021 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Международный банк Азербайджана".

Как сообщает Report, на заседании было принято решение об изменении состава Наблюдательного совета МБА, членами которого стали Шахмар Мовсумов, Эмин Гусейнов, Халид Ахадов, Матин Эйнуллаев, Фахри Исмаилов.

Общее собрание акционеров МБА вынесло решение переизбрать Шахмара Мовсумова на должность председателя Наблюдательного совета банка.

На заседании также было принято решение о переизбрании Аббаса Ибрагимова на пост председателя правления МБА.

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