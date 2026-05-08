В Kapital Bank назвали цифровые угрозы главным риском для банков

В Kapital Bank назвали цифровые угрозы основным риском для банковского сектора Азербайджана в последние годы.

Как сообщает Report, с таким заявлением выступил первый заместитель председателя правления банка Джавид Мирзаев на мероприятии "Управление рисками в финансовых институтах", организованном AmCham Azerbaijan.

По его словам, одним из крупнейших направлений инвестиций банка сегодня является управление технологическими и киберрисками.

"Раньше Kapital Bank был известен в основном широкой филиальной сетью. Сегодня при том, что в среднем ежемесячно около 500 тыс. клиентов посещают филиалы, более 3 млн человек ежемесячно проводят операции через приложение Birbank. Количество операций в месяц достигает 30 млн", - отметил Мирзаев.

Он подчеркнул, что 80–90% клиентов пользуются цифровыми платформами, и именно в этой сфере формируются основные риски.

По словам представителя банка, ключевыми направлениями остаются защита персональных данных клиентов и борьба с мошенничеством.

"Мошенники пытаются получить персональные данные клиентов и различными способами завладеть средствами. Для предотвращения подобных случаев банк использует проактивные модели искусственного интеллекта, основанные на анализе поведения", - сказал он.

Мирзаев также назвал важным фактором устойчивость цифровых систем. "Если приложение с клиентской базой в 3–4 млн человек перестанет работать хотя бы на один час, это почувствует вся страна - при входе в метро, во время покупок или проведения платежей", - отметил он.

Он добавил, что механизмы управления кредитными рисками в банковском секторе уже сформированы, тогда как в сфере цифровых рисков все еще необходимы дополнительные инвестиции и новые решения.