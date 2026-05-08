Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Kapital Bank назвали цифровые угрозы главным риском для банков

    Финансы
    • 08 мая, 2026
    • 15:13
    В Kapital Bank назвали цифровые угрозы главным риском для банков

    В Kapital Bank назвали цифровые угрозы основным риском для банковского сектора Азербайджана в последние годы.

    Как сообщает Report, с таким заявлением выступил первый заместитель председателя правления банка Джавид Мирзаев на мероприятии "Управление рисками в финансовых институтах", организованном AmCham Azerbaijan.

    По его словам, одним из крупнейших направлений инвестиций банка сегодня является управление технологическими и киберрисками.

    "Раньше Kapital Bank был известен в основном широкой филиальной сетью. Сегодня при том, что в среднем ежемесячно около 500 тыс. клиентов посещают филиалы, более 3 млн человек ежемесячно проводят операции через приложение Birbank. Количество операций в месяц достигает 30 млн", - отметил Мирзаев.

    Он подчеркнул, что 80–90% клиентов пользуются цифровыми платформами, и именно в этой сфере формируются основные риски.

    По словам представителя банка, ключевыми направлениями остаются защита персональных данных клиентов и борьба с мошенничеством.

    "Мошенники пытаются получить персональные данные клиентов и различными способами завладеть средствами. Для предотвращения подобных случаев банк использует проактивные модели искусственного интеллекта, основанные на анализе поведения", - сказал он.

    Мирзаев также назвал важным фактором устойчивость цифровых систем. "Если приложение с клиентской базой в 3–4 млн человек перестанет работать хотя бы на один час, это почувствует вся страна - при входе в метро, во время покупок или проведения платежей", - отметил он.

    Он добавил, что механизмы управления кредитными рисками в банковском секторе уже сформированы, тогда как в сфере цифровых рисков все еще необходимы дополнительные инвестиции и новые решения.

    Джавид Мирзаев AmCham Azerbaijan ОАО Kapital Bank Киберпреступность (кибермошенничество)
    Bankir: "Son illər sektorda kredit risklərini rəqəmsal risklər əvəz edir"

    Последние новости

    15:38

    В Грузии создается новый вуз

    В регионе
    15:34

    Гарсия: Испания вышлет иностранцев с лайнера даже с симптомами хантавируса

    Другие страны
    15:24

    Студенты ГГУ намерены активно участвовать в WUF13

    Внутренняя политика
    15:21

    Еврокомиссия напомнила авиакомпаниям о запрете ретроактивных сборов из-за топливного кризиса

    Другие страны
    15:16

    Бочоришвили и Колтер обсудили шаги по развитию связей между Грузией и США

    В регионе
    15:13

    В Kapital Bank назвали цифровые угрозы главным риском для банков

    Финансы
    15:00

    Милли Меджлис соберется на очередное заседание 12 мая

    Внутренняя политика
    14:48

    Турция завершит работы на своем участке Зангезурского коридора за 4–5 лет

    Инфраструктура
    14:47

    Зеленский анонсировал визит спецпредставителей Трампа в Киев

    Другие страны
    Лента новостей