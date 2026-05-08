İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Bankir: "Son illər sektorda kredit risklərini rəqəmsal risklər əvəz edir"

    Maliyyə
    • 08 may, 2026
    • 14:45
    Bankir: Son illər sektorda kredit risklərini rəqəmsal risklər əvəz edir

    Son illər Azərbaycanın bank sektorunda əsas risklər kredit riskləri deyil, rəqəmsal risklərdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Kapital Bank" ASC-nin İdarə Heyəti sədrinin I müavini Cavid Mirzəyev Amerika Ticarət Palatasının ("AmCham Azerbaijan") təşkilatçılığı ilə keçirilən "Maliyyə institutlarında risklərin idarə olunması" adlı tədbirdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda təmsil etdiyi bankın ən böyük investisiya etdiyi istiqamətlərdən biri texnoloji və kiber risklərin idarə edilməsidir: "Əvvəllər "Kapital Bank" daha çox geniş filial şəbəkəsi ilə tanınırdı. Hazırda isə orta aylıq 500 min müştəri filiala yaxınlaşdığı halda, 3 milyondan artıq müştəri hər ay "Birbank" tətbiqində əməliyyat aparır. Aylıq əməliyyatların sayı isə 30 milyona çatır. Müştərilərin 80-90 %-i artıq rəqəmsal platformalarda fəaliyyət göstərir və əsas risklər də məhz bu sahədə formalaşır".

    O, rəqəmsal riskləri bir neçə istiqamət üzrə təsnif edib: "Müştəri məlumatlarının qorunması ən vacib məsələlərdən biridir. Digər istiqamət isə dələduzluq riskləridir. Dələduzlar müştərilərin şəxsi məlumatlarını əldə edərək müxtəlif üsullarla vəsaitləri mənimsəməyə çalışırlar. Bank bu halların qarşısını almaq üçün proaktiv davranış əsaslı süni intellekt modellərindən istifadə edir".

    Bank rəsmisinin sözlərinə görə, digər mühüm risk istiqaməti sistem dayanıqlılığıdır: "3-4 milyonluq müştəri bazası olan tətbiqin cəmi bir saat dayanması bütün ölkədə hiss olunur. İnsanlar metroya daxil olarkən, alış-veriş zamanı və yaxud ödəniş prosesində bunu dərhal hiss edirlər", - deyə o qeyd edib.

    O əlavə edib ki, kredit risklərinin idarə olunması istiqamətində bank sektorunda artıq oturuşmuş mexanizmlər formalaşıb, lakin rəqəmsal risklər sahəsində hələ də yeni investisiyalara və əlavə həllərə ehtiyac var.

    Rəqəmsal bankçılıq Kapital Bank ASC Cavid Mirzəyev Kredit riskləri
    В Kapital Bank назвали цифровые угрозы главным риском для банков

    Son xəbərlər

    15:41

    Gürcüstan iqtisadiyyatı I rübdə 9 % böyüyüb

    Maliyyə
    15:38

    Gürcüstanın strateji valyuta ehtiyatları rekord həddə çatıb

    Maliyyə
    15:32
    Foto

    İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədri Ələt Azad İqtisadi Zonasına səfər edib

    Biznes
    15:26
    Foto

    ADA Universitetində "MyLibAI" platformasının təqdimatı keçirilib

    Elm və təhsil
    15:23
    Foto

    Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan çempionatının qaliblərinin adına aydınlıq gəlib

    Fərdi
    15:19

    FIFA Hakimlər Komitəsi DÇ-2026 öncəsi hakim siyahısında dəyişiklik edib

    Futbol
    15:15
    Foto

    Aqil Qurbanov "SAHA 2026"da xarici şirkət rəhbərləri ilə hərbi-texniki əməkdaşlığı müzakirə edib

    Hərbi
    15:14

    Bəxtiyar Aslanbəyli: "Şəfəq-Asiman" blokunda qazma işlərinə hazırlıqlar aparılır"

    Energetika
    15:12
    Foto

    "Vistar" Mükəmməllik Mərkəzində ikinci dalğanın "Məzun günü" keçirilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti