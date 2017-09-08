В июле выросли внешние обязательства банков Азербайджана

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Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Объем совокупных внешних обязательств коммерческих банков Азербайджана по состоянию на 1 августа 2017 года составил 6 891 млн манатов.

Как передает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), по сравнению с показателем на 1 июля объем обязательств вырос на 90,6 млн манатов или 1,33%. В годовом исчислении внешние обязательства коммерческих банков увеличились на 442,7 млн манатов или 6,86%.

Аналитическая группа агентства Report сообщает, что в долларовом эквиваленте внешние обязательства на 1 августа составили 4,051 млрд, на 1 июля - 3 995,3 млн долларов. То есть внешние обязательства в долларовом эквиваленте выросли на 55,7 млн долларов или 1,39% в месяц.

Отметим, что рекордное значение этого показателя было зафиксировано в январе этого года на уровне 8 071,7 млн манатов или 4 211,7 млн долларов. То есть в реальном выражении внешние обязательства банковского сектора показали снижение на 160,7 млн долларов или 3,81% с начала года.

Причиной роста внешних обязательств в манатовом эквиваленте может стать рост курса евро по отношению к манату.