В Госреестр обременений движимого имущества внесено свыше 40 тыс. уведомлений

На сегодняшний день в Государственный реестр обременений движимого имущества внесено более 40 тыс. уведомлений от свыше 700 пользователей в стране и за рубежом.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель отдела реестра Департамента информационных технологий Центробанка Азербайджана Эльнур Мамедов.

По его словам, в основном уведомления касались таких категорий, как потребительские товары, мебель, украшения и домашние животные.

Напомним, что Госреестр введен в эксплуатацию 15 марта 2018 года. Целью создания реестра было оказание поддержки развитию малого и среднего бизнеса в стране, облегчив выход бизнеса к финансовым ресурсам. Проще говоря, данная система позволит предпринимателям обращаться за кредитами, оставляя в залог включенные в реестр ценности, ранее для рынка капитала "невидимые". Ранее банки в Азербайджане не предоставляли кредиты под залог мобильной собственности, но ситуация изменилась после начала работы реестра движимого имущества.