В ГНФАР поступило 131,6 млрд долларов с проектов АЧГ и "Шахдениз"

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) на 1 февраля этого года поступило в общей сложности 131,643 млрд долларов от продаж прибыльной нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и прибыльного газа с газоконденсатного месторождения "Шахдениз".

Об этом сообщили Report в ГНФАР.

С 2001 года по 1 февраля ГНФАР заработал на продажах прибыльной нефти с АЧГ в общей сложности 129,137 млрд долларов.

Поступления с продаж прибыльной нефти с АЧГ в прошлом месяце составили 651,6 млн долларов. В рамках соглашения о долевом распределении добычи с АЧГ, продленного до 2050 года, в январе иностранные инвесторы выплатили бонусы на 450 млн долларов.

Отметим, что в 2017 году в фонд поступило 6,377 млрд долларов от продаж прибыльной нефти с АЧГ.

С 2007 года по 1 февраля нынешнего года в ГНФАР поступило 2,506 млрд долларов на продажах прибыльного газа "Шахдениз". Бонусы в рамках проекта "Шахдениз" от иностранных инвесторов составили 0,108 млн долларов.