В Forbes назвали самых богатых людей современности

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Глава компании Amazon Джефф Безос второй год подряд возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes.

Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщается на официальном сайте издания.

Отмечается, что состояние Безоса увеличилось за год на $19 млрд и составило $131 млрд.

Самой богатой женщиной стала наследница основателя компании L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс.

Ожидается, что полный рейтинг будет опубликован уже сегодня.