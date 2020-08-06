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Report Georgia

В Фонд поддержки борьбы с коронавирусом собрано свыше 114 млн манатов

В Фонд поддержки борьбы с коронавирусом собрано свыше 114 млн манатов Обнародована сумма пожертвований в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.
Финансы
6 августа 2020 г. 19:14
В Фонд поддержки борьбы с коронавирусом собрано свыше 114 млн манатов
Report

Обнародована сумма пожертвований в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Как сообщает Report, на сегодняшний день в Фонд перечислено 114 170 606 манатов. 

Отметим, что указом президента Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года, был создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом в целях усиления мер борьбы с коронавирусом и принятия превентивных шагов против инфекции. 

Согласно распоряжению премьер-министра Али Асадова от 11 апреля, был создан Совет общественного контроля Фонда поддержки борьбы с коронавирусом. 

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Версия на азербайджанском языке Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna toplanan vəsait açıqlanıb

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