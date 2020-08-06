В Фонд поддержки борьбы с коронавирусом собрано свыше 114 млн манатов

Обнародована сумма пожертвований в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Обнародована сумма пожертвований в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Как сообщает Report, на сегодняшний день в Фонд перечислено 114 170 606 манатов.

Отметим, что указом президента Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года, был создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом в целях усиления мер борьбы с коронавирусом и принятия превентивных шагов против инфекции.

Согласно распоряжению премьер-министра Али Асадова от 11 апреля, был создан Совет общественного контроля Фонда поддержки борьбы с коронавирусом.