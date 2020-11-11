В этом году из Украины в Азербайджан переведено 29 млн долларов

В январе-сентябре текущего года из Украины в Азербайджан было переведено 28,7 млн долларов США.

В январе-сентябре текущего года из Украины в Азербайджан было переведено 28,7 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в отчете НБУ.

По данным, это составляет 5% от общего объема средств, отправленных из Украины за 9 месяцев этого года.

Объем частных денежных переводов из Украины по итогам января-сентября 2020 года составил 575 млн долларов США, в 14,7 раза меньше, чем сумма отправленных в страну средств (8,48 млрд долларов).

За девять месяцев 2020 года объем переводов из Украины через системы перевода средств увеличился по сравнению с аналогичным показателем 2019 года на 41% – до 387 млн долларов США, в Украину – на 16%, до 1,94 млрд долларов США, а по стране – на 27%, до 6,75 млрд долларов США.

Статистика Нацбанка свидетельствует, что наибольшие по размеру переводы украинцы получили из США (18%), Израиля (12%), РФ (7%), Германии (6%), а отправили в РФ (30%), Грузию (16%), Турцию и в Польшу (по 4%).