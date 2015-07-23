​В этом году ГНФАР выделил 307 млн. манатов для проекта Южный газовый коридор

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ В первом полугодии текущего года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в рамках исполнения бюджета на 2015 год осуществил в государственный бюджет трансферт в объеме 3 561,6 млн. манатов.

Об этом сообщили Report в ГНФАР.

По информации, на финансирование различных мероприятий по улучшению жилищных и социально-бытовых условий семей беженцев и вынужденных переселенцев выделено 89,8 млн. манатов, на проект реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы - 46,5 млн. манатов.

ГНФАР выделил 17,2 млн. манатов на проект строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, на финансирование "Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах на 2007-2015 годы" - 5,9 млн. манатов.

На реализацию проекта Южный газовый коридор выделено 307,4 млн. манатов. За январь-июнь 2015 года связанные с управлением расходы Госнефтефонда составили 13,7 млн. манатов.