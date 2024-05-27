В ЦБА назначен 10-й гендиректор

В Центральном банк Азербайджана (ЦБА) назначен еще один генеральный директор.

В Центральном банк Азербайджана (ЦБА) назначен еще один генеральный директор.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, на эту должность назначен Вусал Халилов.

Таким образом, число генеральных директоров ЦБА достигло 10.

Кроме того, Акиф Багиров назначен третьим советником председателя ЦБА.

Вусал Халилов родился в 1987 году в Шеки, в 2008 году он окончил Бакинский государственный университет со степенью бакалавра по специальности “Информатика”, в 2011 году - магистра по той же специальности, в 2015 году поступил в Университет ADA и совместную программу EMBA “Maastricth School of Management”. С 2024 года продолжает обучение в Лондонском университете Метрополитен по специальности “Прикладная психология” (степень магистра).

Он начал свою трудовую деятельность в 2009 году в качестве технического специалиста в ООО IRL, в 2010-2011 годах работал ведущим веб-программистом в ООО Infosecurity, в 2011-2016 годах работал младшим программистом, программистом, ведущим программистом в Департаменте информационных коммуникационных технологий в ООО Azercell Telekom, в 2016-2018 годах был руководителем отдела создания продуктов и услуг в этой компании, в 2018-2020 годах работал начальником отдела цифровой инженерии департамента цифровой лаборатории в ОАО PASHA Bank, с января 2021 года по настоящее время занимал должность генерального директора технологического блока банка.

Женат, отец троих детей.