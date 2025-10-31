В Центральном Банке обсуждены новые вызовы в банковском секторе

В Центральном Банке Азербайджана (ЦБА) обсуждены новые вызовы в банковском секторе.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, первый заместитель председателя Центрального Банка Алияр Мамедъяров провел встречу с руководящими лицами банков, входящих в расширенный состав Президиума Ассоциации Банков Азербайджана.

В рамках встречи были обсуждены результаты деятельности банковского сектора за третий квартал текущего года, последние тенденции, наблюдаемые в секторе, и новые вызовы.

Также была представлена информация о стратегических целях в области регулирования и надзора в банковском секторе на предстоящий период. Кроме того, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, находящимся на повестке дня сектора.