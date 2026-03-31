В ЦБА обсудили интеграцию ESG-рисков в кредитные и инвестиционные решения

В Азербайджане состоялись обсуждения интеграции экологических, социальных и управленческих рисков (ESG-риски) в процессы кредитования и принятия инвестиционных решений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк.

Отмечается, что ЦБА совместно с Финансовой инициативой Программы ООН по окружающей среде (UNEP FI) провел вторую сессию онлайн-тренинга по принципам ответственного банкинга.

Банкам презентовали подходы к управлению ESG-рисками, климатическими и другими рисками устойчивости, принципы прозрачности и подотчетности, а также международный опыт. Также был представлен опыт внедрения принципов ответственного банкинга в одном из банков.