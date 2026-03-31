В ЦБА обсудили интеграцию ESG-рисков в кредитные и инвестиционные решения
Финансы
- 31 марта, 2026
- 11:28
В Азербайджане состоялись обсуждения интеграции экологических, социальных и управленческих рисков (ESG-риски) в процессы кредитования и принятия инвестиционных решений.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк.
Отмечается, что ЦБА совместно с Финансовой инициативой Программы ООН по окружающей среде (UNEP FI) провел вторую сессию онлайн-тренинга по принципам ответственного банкинга.
Банкам презентовали подходы к управлению ESG-рисками, климатическими и другими рисками устойчивости, принципы прозрачности и подотчетности, а также международный опыт. Также был представлен опыт внедрения принципов ответственного банкинга в одном из банков.
11:34
Омуралиев: Встреча глав космических агентств ОТГ может пройти в 2027 году в КазахстанеВ регионе
11:28
В ЦБА обсудили интеграцию ESG-рисков в кредитные и инвестиционные решенияФинансы
11:26
CENTCOM: Адмирал Купер в Израиле обсудил ход военной операции против ИранаДругие страны
11:14
Минобороны Турции: Геноцид азербайджанцев 31 марта не будет забытВ регионе
11:01
Индонезия потребовала срочного заседания Совбеза ООН после гибели своих военных в ЛиванеДругие страны
10:55
За попытку нападения на Пашиняна в Армении трем гражданам предъявили обвиненияВ регионе
10:52
Видео
МЧС: В праздничные дни погибли 13, пострадали 14 человекПроисшествия
10:47
В казахстанском Жетысу произошли два землетрясения за суткиВ регионе
10:38