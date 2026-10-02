В ЦБА назначен новый гендиректор
Финансы
- 02 октября, 2026
- 12:16
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В Центральном банке Азербайджана произведено новое назначение.
Как сообщает Report, директор Департамента денежно-кредитной политики ЦБА Азер Алескеров назначен на должность генерального директора учреждения.
Он сменил на должности Вугара Ахмедова, который ушел в отставку в августе.
Таким образом число генеральных директоров вновь достигло 10.
Azərbaycan Mərkəzi Bankına yeni baş direktor təyin edilib
Azerbaijan's Central Bank appoints new Executive Director
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