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    В ЦБА назначен новый гендиректор

    Финансы
    • 02 октября, 2026
    • 12:16
    В ЦБА назначен новый гендиректор

    В Центральном банке Азербайджана произведено новое назначение.

    Как сообщает Report, директор Департамента денежно-кредитной политики ЦБА Азер Алескеров назначен на должность генерального директора учреждения.

    Он сменил на должности Вугара Ахмедова, который ушел в отставку в августе.

    Таким образом число генеральных директоров вновь достигло 10.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycan Mərkəzi Bankına yeni baş direktor təyin edilib
    Azerbaijan's Central Bank appoints new Executive Director
    MiniBoss
    MiniBoss

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